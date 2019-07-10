В Тобольске мужчина разбился, выпав из окна пятого этажа

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-10T10:01:18+03:00

В Тобольске мужчина выпал из окна и разбился. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.

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В Тобольске мужчина выпал из окна пятого этажа. Приехавшим на место происшествия медикам осталось только зафиксировать факт смерти.

Накануне, 9 июля, в 14.30 под окнами жилого дома, расположенного в десятом микрорайоне Тобольска, обнаружено тело мужчины 1957 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты без признаков жизни.

– По данному факту следственным отделом по городу Тобольску проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии. По предварительным данным мужчина выпал из окна пятого этажа, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона подтвердили информацию о гибели тоболяка. Там отметили, что вызов в скорую поступил в 14.19, бригада прибыла на место через 5 минут, но только для констатации смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU