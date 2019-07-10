В Тюмени на неделю перекроют автодорогу

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-10T09:14:37+03:00

Объехать участок можно по трем улицам. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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В связи с выполнением плановых работ по устройству ливневой канализации на улице Казачьи Луга в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. С 12 до 19 июля по автомобильной дороге по улице Вересковой на проезде от дома № 16, к.1 до ул. Казачьи Луга ездить будет нельзя.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Там отметили, что объехать участок, где производятся работы, можно по улицу Лесопарковой, Мебельщиков и улице Казачьи Луга.

ИСТОЧНИК KP.RU