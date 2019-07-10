Таксист обворовал пьяного клиента в Тюмени
В Тюмени таксист похитил у нетрезвого пассажира деньги. Его самого он вытащил из машины.
Сотрудниками уголовного розыска задержан водитель одной из городских фирм такси, который подозревается в краже денег у клиента.
– По версии следствия, 32-летний гражданин ближнего зарубежья воспользовался тем, что клиент находится в нетрезвом состоянии, и похитил из его одежды денежные средства в размере более 13 тысяч рублей. После чего он вытащил пассажира из салона и оставил на улице. Вскоре потерпевший с заявлением о преступлении обратился в отдел полиции №8, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Полицейские, к тому же, полагают, что мигрант может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU