Таксист обворовал пьяного клиента в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-10T09:17:51+03:00

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В Тюмени таксист похитил у нетрезвого пассажира деньги. Его самого он вытащил из машины.

Сотрудниками уголовного розыска задержан водитель одной из городских фирм такси, который подозревается в краже денег у клиента.

– По версии следствия, 32-летний гражданин ближнего зарубежья воспользовался тем, что клиент находится в нетрезвом состоянии, и похитил из его одежды денежные средства в размере более 13 тысяч рублей. После чего он вытащил пассажира из салона и оставил на улице. Вскоре потерпевший с заявлением о преступлении обратился в отдел полиции №8, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Полицейские, к тому же, полагают, что мигрант может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU