2019-07-10T08:17:50+03:00
Общество

Тюменские дети расскажут о безопасности на батутах рисунками

Общественники хотят таким образом привлечь внимание горожан
Вадим Бегун
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Тюменские дети сами расскажут о безопасности на батутах. Фото - фонд "Золотое детство".Тюменские дети сами расскажут о безопасности на батутах. Фото - фонд "Золотое детство".
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В Тюмени запущен конкурс, который призывает к безопасности на батутах. Дети в виде рисунков или видеороликов выскажут свое отношение к этой проблеме.

Организовал творческий конкурс Тюменский благотворительный фонд «Золотое детство». По словам представителей фонда, в Тюменской области дети калечатся на батутных аттракционах каждый год. Травмы они получают как на несанкционированных конструкциях, так и на законно установленных аттракционах.

Так, принять участие в конкурсе могут дети от 3 до 18 лет. Формат творческой работы – свободный: это может быть рисунок, фотография, видеоролик, GIF-анимация, эссе, рассказы, стихи, инфографика. Их необходимо загрузить в фотоальбом группы «Золотое детство» в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Творческий конкурс «Безопасные батуты».

Победитель конкурса получит главный приз – часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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