2019-07-10T07:39:54+03:00
Общество

Дмитрий Губерниев призвал тюменцев к трезвому вождению

Комментатор никогда не пьет перед поездкой
Вадим Бегун
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Тюмень посетил Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор.Тюмень посетил Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор.
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посетил Тюмень. Здесь он подписал плакаты, которые призывают садиться за руль трезвыми.

В областном центре Дмитрий Губерниев встретился с сотрудниками управления ГИБДД Тюменской области и руководителями городских и районных подразделений Госавтоинспекции, обучающихся в Тюменском институте повышения преподавательских кадров.

– Комментатор высказался о недопустимости нетрезвого вождения и призвал всех тюменских автомобилистов к ответственному поведению на дорогах. Он отметил, что как публичный человек, всегда старается быть законопослушным водителем, садиться за руль только трезвым и выбирает безопасный скоростной режим, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Там добавили, что вместе с начальником управления ГИБДД Александром Селюниным Губерниев подписал плакаты с хештегами #0%алкоголя и #ТрезвымЗаРуль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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