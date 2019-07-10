Тюменские первоклассники получат транспортную карту до начала учебного года

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-10T06:59:56+03:00

Для подачи заявления много времени не требуется

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Тюменские первоклассники получат транспортную карту еще до начала учебного года. Забрать готовую можно в любом центре «Мои Документы».

– Заполнить бланк и направить его для рассмотрения можно в электронном виде через портал «Госуслуги». Единственное, к чему нужно отнестись внимательно, – это требования к фотографии, – рассказали в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.

Там напомнили, что центры «Мои Документы» в Тюменской области работают и по воскресеньям. В выходной граждан принимают два центра: на ул. Первомайской, 50, и ул. Тимофея Чаркова, 60 (ТРЦ «Сити Молл»). Время работы с 8 до 20 часов.

Льгота для школьников будет доступна с сентября, но, пополнив карту личными денежными средствами, ребенок сможет пользоваться ею с момента получения.

ИСТОЧНИК KP.RU