2019-07-10T06:59:56+03:00
Общество

Тюменские первоклассники получат транспортную карту до начала учебного года

Для подачи заявления много времени не требуется
Вадим Бегун
Поделиться:
Первоклассникам быстро оформят транспортную карту. Фото - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.Первоклассникам быстро оформят транспортную карту. Фото - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменские первоклассники получат транспортную карту еще до начала учебного года. Забрать готовую можно в любом центре «Мои Документы».

– Заполнить бланк и направить его для рассмотрения можно в электронном виде через портал «Госуслуги». Единственное, к чему нужно отнестись внимательно, – это требования к фотографии, – рассказали в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.

Там напомнили, что центры «Мои Документы» в Тюменской области работают и по воскресеньям. В выходной граждан принимают два центра: на ул. Первомайской, 50, и ул. Тимофея Чаркова, 60 (ТРЦ «Сити Молл»). Время работы с 8 до 20 часов.

Льгота для школьников будет доступна с сентября, но, пополнив карту личными денежными средствами, ребенок сможет пользоваться ею с момента получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Губерниев призвал тюменцев к трезвому вождению
Тюменцам предлагают прогуляться по сказочной аллее
В центре Тюмени сегодня отключат светофор
Погода на 10 июля в Тюмени: облака вновь закроют солнце
Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата
Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Тюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколению
В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках
Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи
Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени
Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок
В Тюменской области продолжается благоустройство дворов
В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков
Два большегруза столкнулись на тюменской трассе
Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором
Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города
В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке
В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек
Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени
Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем