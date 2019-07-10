Тюменские первоклассники получат транспортную карту до начала учебного года
Тюменские первоклассники получат транспортную карту еще до начала учебного года. Забрать готовую можно в любом центре «Мои Документы».
– Заполнить бланк и направить его для рассмотрения можно в электронном виде через портал «Госуслуги». Единственное, к чему нужно отнестись внимательно, – это требования к фотографии, – рассказали в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Тюмени.
Там напомнили, что центры «Мои Документы» в Тюменской области работают и по воскресеньям. В выходной граждан принимают два центра: на ул. Первомайской, 50, и ул. Тимофея Чаркова, 60 (ТРЦ «Сити Молл»). Время работы с 8 до 20 часов.
Льгота для школьников будет доступна с сентября, но, пополнив карту личными денежными средствами, ребенок сможет пользоваться ею с момента получения.
ИСТОЧНИК KP.RU