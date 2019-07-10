Тюменцам предлагают прогуляться по сказочной аллее

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-10T06:19:59+03:00

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На 24 гаражах микрорайона Тура напротив строящегося детского сада тюменские волонтеры нарисовали сказочных героев. Эскизы были выбраны не случайно.

– Мамы с малышами останавливаются и вспоминают любимые сказки, обсуждают героев и их поступки. Получилась своеобразная «познавательно-интерактивная площадка», расположенная в непосредственной близости от будущего детского сада, который строится в рамках реализации Национального проекта «Образование», – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там пояснили, что эскизы для росписи были выбраны не случайно, они прошли целый конкурсный отбор. Непосредственно к работе активисты приступили в начале июля, и хотя она еще не полностью завершена, «сказочная аллея» уже поднимает настроение проходящим мимо жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU