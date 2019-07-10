В центре Тюмени сегодня отключат светофор
Проводятся работы на сетях
В Тюмени вновь отключат светофор. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 июля, с 9.00 до 16.30 будет отключен светофорный объект на пересечении ул. Республики и ул. Холодильной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU