Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-09T19:07:00+03:00

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Основная задача органов власти и предпринимателей по итогам Национального рейтинга состояния инвестклимата – изучить достигнутые Тюменской областью показатели и обратить внимание на слабые стороны. Об этом сегодня заявил губернатор Александр Моор на заседании совета, которое состоялось при участии регионального предпринимательского сообщества.

По словам главы региона, необходимо провести работу над ошибками и внимательно проанализировать деятельность контрольно-надзорных органов. Именно это направление в целом по России было отмечено, как проблемное. По итогам 2017 года Тюменская область стала лидером рейтинга состояния инвестклимата, по итогам 2018-го – опустилась на третье место (впереди Москва и Татарстан).

- При этом по интегральному показателю от первого места нас отделяет всего один балл, а от второго – 0,7 балла. В целом мы достигли хорошего результата. Наша основная цель – сохранение комфортной инвестиционной среды, и у нас это получилось, - подчеркнул Александр Моор.

Как отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, конкуренция между российскими регионами за позиции в Нацрейтинге растёт ежегодно. При этом в России есть значительный потенциал для дальнейшего роста показателей. К примеру, лидер прошлого года – Москва – набрала 283,6 балла, тогда как максимально возможное значение показателя – 400 баллов.

Бизнесмены, которые приняли участие в совете, выразили мнение, что Тюменская область должна активнее выступать на федеральном уровне с инициативами, направленными на совершенствование законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

- На федеральном, и на региональном уровнях на первом месте в законотворческой работе должны находиться пожелания и идеи самих представителей бизнеса, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU