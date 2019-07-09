2019-07-09T17:37:24+03:00
Общество

Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

На заявленные две практики регион получил почти 1,7 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Тюменская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Конкурс проводился на территории России в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В заочном этапе конкурса приняли участие 75 субъектов России, из которых 61 регион допущен к очному состязанию. Экспертной комиссией отобрано 37 победителей, удостоенных федеральной финансовой поддержки. Тюменская область получила почти 1,7 млн рублей на заявленные две практики. Федеральную финансовую поддержку получили практики областного геронтологического центра и Дворца творчества и спорта «Пионер», который является координационным ресурсным центром поддержки добровольческого движения в Тюменской области.

1. Штаб-квартира серебряных добровольцев. Основная цель практики – создание комплексной системы поддержки развития серебряного добровольчества в Тюменской области среди граждан пожилого возраста. Поддержка направлена на раскрытие их потенциала, содействие в самореализации и улучшение качества жизни как самих волонтёров, так и общества.

2. Региональный комплексный проект «Школа волонтера». Цель проекта – формирование сообщества лидеров и руководителей волонтёрского движения Тюменской области, бренда добровольца (волонтера) Тюменской области и повышение качества подготовки добровольцев (волонтеров) Тюменской области.

Стоит отметить, что общая сумма субсидии, которая предоставляется бюджетам субъектов РФиз федерального бюджета в 2020 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по итогам проведения конкурса составляет 250 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата
Тюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколению
В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках
Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи
Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени
Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок
В Тюменской области продолжается благоустройство дворов
В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков
Два большегруза столкнулись на тюменской трассе
Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором
Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города
В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке
В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек
Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени
Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем