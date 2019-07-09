Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-09T17:37:24+03:00

На заявленные две практики регион получил почти 1,7 млн рублей

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Тюменская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Конкурс проводился на территории России в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В заочном этапе конкурса приняли участие 75 субъектов России, из которых 61 регион допущен к очному состязанию. Экспертной комиссией отобрано 37 победителей, удостоенных федеральной финансовой поддержки. Тюменская область получила почти 1,7 млн рублей на заявленные две практики. Федеральную финансовую поддержку получили практики областного геронтологического центра и Дворца творчества и спорта «Пионер», который является координационным ресурсным центром поддержки добровольческого движения в Тюменской области.

1. Штаб-квартира серебряных добровольцев. Основная цель практики – создание комплексной системы поддержки развития серебряного добровольчества в Тюменской области среди граждан пожилого возраста. Поддержка направлена на раскрытие их потенциала, содействие в самореализации и улучшение качества жизни как самих волонтёров, так и общества.

2. Региональный комплексный проект «Школа волонтера». Цель проекта – формирование сообщества лидеров и руководителей волонтёрского движения Тюменской области, бренда добровольца (волонтера) Тюменской области и повышение качества подготовки добровольцев (волонтеров) Тюменской области.

Стоит отметить, что общая сумма субсидии, которая предоставляется бюджетам субъектов РФиз федерального бюджета в 2020 году в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по итогам проведения конкурса составляет 250 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU