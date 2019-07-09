2019-07-09T17:08:50+03:00
Спорт

Тюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколению

В Тюменской области стартует проект «Бабушкин Workout»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколениюТюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколениюФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Тюменцев предпенсионного и пенсионного возраста приглашают овладеть новыми знаниями в спортивном проекте «Бабушкин Workoit», который реализуется в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект способствует активному долголетию, продолжительности жизни и подталкивает к спортивно-оздоровительной деятельности.

«Бабушкин Workout» начал свою деятельность в 2019 году и уже выиграл в конкурсе «Активное поколение», который реализуется Благотворительным фондом развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект создаёт условия для интересного и здорового досуга всех возрастных групп благодаря постоянным занятиям фитнесом и воркаут-направлениям во дворах, скверах и парках города. Инструкторы 55+, которые специально прошли подготовку к проекту, взаимодействуют с участниками и дают пример молодому поколению.

Совсем скоро тюменцы старшего поколения приступят к образовательным занятиям с квалифицированными специалистами из разных спортивных областей. Они приобретут навыки самостоятельной организации спортивных направлений и эффективного общения с группой. Ещё один плюс – они узнают о современных трендах в сфере спортиндустрии.

Сформированный актив инструкторов серебряного возраста, который пройдёт специальное обучение, будет проводить для тюменцев еженедельные благотворительные систематические занятия. В них войдут: модернизированные динамичные советские игры, воркаут-упражнения, а также самые современные виды спорта и форматы зарядки.

Участие в проекте бесплатное. Набор групп ведется по телефону отдела по связям с общественностью: (3452) 30-39-59. По этому же номеру можно узнать всю дополнительную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Моор призвал изучить достигнутые Тюменской областью показатели состояния инвестклимата
Тюменская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках
Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи
Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени
Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок
В Тюменской области продолжается благоустройство дворов
В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков
Два большегруза столкнулись на тюменской трассе
Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором
Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города
В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке
В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек
Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени
Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем