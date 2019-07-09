Тюменские серебряные волонтёры 55+ дадут пример молодому поколению

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-09T17:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцев предпенсионного и пенсионного возраста приглашают овладеть новыми знаниями в спортивном проекте «Бабушкин Workoit», который реализуется в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект способствует активному долголетию, продолжительности жизни и подталкивает к спортивно-оздоровительной деятельности.

«Бабушкин Workout» начал свою деятельность в 2019 году и уже выиграл в конкурсе «Активное поколение», который реализуется Благотворительным фондом развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект создаёт условия для интересного и здорового досуга всех возрастных групп благодаря постоянным занятиям фитнесом и воркаут-направлениям во дворах, скверах и парках города. Инструкторы 55+, которые специально прошли подготовку к проекту, взаимодействуют с участниками и дают пример молодому поколению.

Совсем скоро тюменцы старшего поколения приступят к образовательным занятиям с квалифицированными специалистами из разных спортивных областей. Они приобретут навыки самостоятельной организации спортивных направлений и эффективного общения с группой. Ещё один плюс – они узнают о современных трендах в сфере спортиндустрии.

Сформированный актив инструкторов серебряного возраста, который пройдёт специальное обучение, будет проводить для тюменцев еженедельные благотворительные систематические занятия. В них войдут: модернизированные динамичные советские игры, воркаут-упражнения, а также самые современные виды спорта и форматы зарядки.

Участие в проекте бесплатное. Набор групп ведется по телефону отдела по связям с общественностью: (3452) 30-39-59. По этому же номеру можно узнать всю дополнительную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU