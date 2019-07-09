2019-07-09T16:26:32+03:00
Общество

Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи

Александр Моор отметил, что регион готов внедрять инновационные подходы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощиТюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился сегодня, 9 июля, с учредителем Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анной Федермессер. Стороны обсудили участие региона в пилотном проекте ОНФ по разработке и реализации региональных программ развития паллиативной помощи «Регион заботы» по поручению президента РФ.

Как отметила Анна Федермессер, в УФО два пилотных региона – Тюменская и Курганская область, дорожная карта действий должна основываться на лучших практиках страны.

- Наша задача – помочь пилотным регионам написать программу на несколько лет вперед, чтобы она не только соответствовала федеральному законодательству, но и отражала запросы региона, учитывала его специфику, территориальную и транспортную доступность, возрастную структуру населения, этнические группы и многое другое, - отметила учредитель Благотворительного фонда.

Глава региона Александр Моор подчеркнул, что в этом деле необходима независимая экспертиза и мнение специалистов. По его словам, Тюменская область готова внедрять инновационные подходы в вопросах паллиативной помощи.

- Для этого у нас есть желание и есть ресурс, что немаловажно. Мы изучим лучшие практики других регионов, чтобы скоординировать свою деятельность, - отметил Александр Моор.

Напомним, программа усовершенствования паллиативной помощи стартует в 25 российских регионах. Реализует проект Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» и АНО «Мастерская заботы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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