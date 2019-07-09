2019-07-09T16:20:23+03:00
Общество

Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Онлайн-конференция состоится 12 июля на сайте «Детки»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Тюменской области смогут узнать актуальную информацию о порядке назначения и выплатах пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Онлайн-конференция по данной тематике пройдет 12 июля на сайте «Детки».

На вопросы тюменцев ответит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Велижанина.

- Вопросы о порядке выплат и пособий по материнству всегда актуальны. Своевременное их решение позволит родителям сосредоточиться на более важных и приятных вещах, заботе о новорожденном, - считает депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Тюменской области Елена Кашкарова.

В рамках данной онлайн-конференции участники смогут получить ответы на вопросы: на кого распространяется социальное страхование; в каких случаях выдается электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН); какие условия влияют на оплату больничных; как оплачиваются больничные по уходу за ребенком и другие.

Задать свои вопросы тюменцы могут уже сейчас в разделе «КОНФЕРЕНЦИИ». Ответы на все вопросы будут опубликованы 12 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках
Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи
Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени
Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок
В Тюменской области продолжается благоустройство дворов
В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков
Два большегруза столкнулись на тюменской трассе
Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором
Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города
В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке
В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек
Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени
Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем