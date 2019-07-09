Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-09T16:20:23+03:00

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Жители Тюменской области смогут узнать актуальную информацию о порядке назначения и выплатах пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Онлайн-конференция по данной тематике пройдет 12 июля на сайте «Детки».

На вопросы тюменцев ответит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Велижанина.

- Вопросы о порядке выплат и пособий по материнству всегда актуальны. Своевременное их решение позволит родителям сосредоточиться на более важных и приятных вещах, заботе о новорожденном, - считает депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Тюменской области Елена Кашкарова.

В рамках данной онлайн-конференции участники смогут получить ответы на вопросы: на кого распространяется социальное страхование; в каких случаях выдается электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН); какие условия влияют на оплату больничных; как оплачиваются больничные по уходу за ребенком и другие.

Задать свои вопросы тюменцы могут уже сейчас в разделе «КОНФЕРЕНЦИИ». Ответы на все вопросы будут опубликованы 12 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU