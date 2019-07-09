Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-09T15:24:02+03:00

Чаще всего они приобретают одежду, электронику и компьютерные запчасти

Изменить размер текста: A A

В 2019 году жители Тюменской области совершили более 200 интернет-покупок. Это почти вдвое больше, чем за первое полугодие прошлого года, когда на территорию региона пришло 94 международных почтовых отправлений.

Все посылки прошли таможенной контроль. Среди самых популярных интернет-покупок одежда, электроника и компьютерные запчасти. Вместе с тем, не все посылки попали в руки получателей, отметили в пресс-служба Тюменской таможни.

- По 33 международным почтовым отправлениям таможенники отказали в выпуске в связи с тем, что поступившие товары признаны не предназначенными для личного пользования, - рассказали в ведомстве, добавив, что с 1 января 2019 года действуют новые правила для беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию стран Евразийского экономического союза.

Так, беспошлинно физические лица смогут ввезти в МПО товары для личного пользования, стоимость которых до 500 евро и (или) вес которых не превышает 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица. Ранее стоимостная норма составляла 1000 евро.

При превышении разрешенных норм ввоза подлежат уплате таможенные платежи по ставке 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU