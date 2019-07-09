В Тюменской области продолжается благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-09T15:00:09+03:00

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В Тюменской области подрядчики продолжают благоустраивать дворы. Так, придомовые территории тридцати многоквартирных домов в Ялуторовске приведут в порядок за счет субсидии из областного бюджета.

Здесь планируется выполнить работы по устройству дворовых проездов, тротуаров с установкой бордюров, размещению и ремонту детских и спортивных площадок. По материалам пресс-службы губернатора Тюменской области, комплексное озеленение и устройство наружного освещения сделают на придомовых территориях улиц Агеева, Вокзальная, Ворошилова, Заводская, Красноармейская, Комсомольская, Лазо, Ленина, Менделеева, Полевая, Революции, Свободы, Свердлова, Северная, Сирина, Скворцова-Степанова.

– В двух населенных пунктах Юргинского муниципального района, в селе Агарак и деревне Синьга, построят блочные газовые котельные. Проектная документация уже получила положительные заключения государственной экспертизы, – дополнили в пресс-службе.

Также там рассказали, что из областного бюджета выделят деньги и на строительство сбросного коллектора и выполнение пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации в Викулово.

Кроме того, будет начато строительство сетей водоснабжения в подгорной части Тобольска на улицах 1-я Советская, 2-я Речная, 2-я Трудовая. Благодаря им жители будут обеспечены качественной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU