2019-07-09T14:32:56+03:00
Общество

В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков

Жители города задумались о концепции праздника
Вадим Бегун
Поделиться:
Следующий год объявлен в России Годом памяти и славы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Следующий год объявлен в России Годом памяти и славы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Следующий год объявлен в России Годом памяти и славы. Тюменский историк Александр Петрушин заявил, что у него уже есть вариант концепции.

– Считаю, что надо по-новому, на абсолютно документальной основе рассказать о подвиге наших земляков. В соавторстве с журналистом Рафаэлем Гольдбергом мы будем воплощать в жизнь эту концепцию, которая будет называться «Дивизии военного призыва». Мы расскажем о соединениях, которые были сформированы в первые годы Великой Отечественной войны на Тюменской земле, – рассказал Петрушин.

Депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова в свою очередь отметила, что поддерживает постановление президента Владимира Путина о проведении в России Года памяти и славы.

– Чтить память наших защитников необходимо не только раз в году. Надеюсь на фундаментальный подход к работе над планом основных мероприятий, начиная с патриотического воспоминания каждой отдельной семьи. Ведь чувство патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, самым близким людям, – сказала депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области отремонтированы дороги на особо загруженных участках
Тюменская область стала одним из пилотных регионов по развитию паллиативной помощи
Тюменцам расскажут как получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Городской турнир по велогонкам соберет более 100 спортсменов в Тюмени
Тюменцы стали совершать вдвое больше интернет-покупок
В Тюменской области продолжается благоустройство дворов
Два большегруза столкнулись на тюменской трассе
Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором
Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города
В Тюмени маленький ребенок застрял на детской площадке
В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек
Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени
Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем