В год 75-летия Победы тюменцам расскажут о подвигах земляков

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-09T14:32:56+03:00

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Следующий год объявлен в России Годом памяти и славы. Тюменский историк Александр Петрушин заявил, что у него уже есть вариант концепции.

– Считаю, что надо по-новому, на абсолютно документальной основе рассказать о подвиге наших земляков. В соавторстве с журналистом Рафаэлем Гольдбергом мы будем воплощать в жизнь эту концепцию, которая будет называться «Дивизии военного призыва». Мы расскажем о соединениях, которые были сформированы в первые годы Великой Отечественной войны на Тюменской земле, – рассказал Петрушин.

Депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова в свою очередь отметила, что поддерживает постановление президента Владимира Путина о проведении в России Года памяти и славы.

– Чтить память наших защитников необходимо не только раз в году. Надеюсь на фундаментальный подход к работе над планом основных мероприятий, начиная с патриотического воспоминания каждой отдельной семьи. Ведь чувство патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, самым близким людям, – сказала депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU