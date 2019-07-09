Тобольский скотомогильник обнесут глухим забором

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-09T13:51:08+03:00

Почти четыре миллиона рублей потратят на забор власти Тобольска. Фото - Россельхознадзор по Тюменской области.

Городские власти потратят на эти цели почти четыре миллиона рублей

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Тобольский скотомогильник решили привести в нормативное состояние. Для этого его нужно обнести глухим забором.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, бюджет Тобольска потратит 3,7 миллионов рублей на ограждение печально известного скотомогильника. Подрядчику надо будет пробурить 46 двухметровых ям, построить забор из глухих щитов, а после окрасить его эмалью. На эти работы ему дается три месяца с момента подписания договора.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что администрация Тобольска будет оштрафована на полмиллиона рублей за грубейшие нарушения на скотомогильнике. Выяснилось, что там отсутствовало ограждение, сам курган разрыт, а грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб и шерсти животных был вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU