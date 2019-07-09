Тюменцы увидят головокружительные трюки в День города

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-09T13:24:01+03:00

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В День города на набережной реки Туры пройдет фестиваль «Экстрим ЭКСПО-2019». Тюменцам представится возможность увидеть выступления лучших спортсменов страны.

Всего на мероприятии будет представлено 12 видов экстремального спорта. Так, для скалолазов на набережной построят профессиональный скалодром высотой 15 метров. А в рамках силового экстрима силачи будут поднимать бревна, бетонные шары и покрышки весом 230 килограммов. Также спортсмены посоревнуются в футбольном фристайле, черлидинге, кроссфиту, воркауту.

– Для развития спортивно-зрелищной индустрии мы каждый раз ищем новые решения в конфигурации фестиваля, которые порадуют спортсменов, зрителей и партнеров мероприятия. Для зрителей, которые не смогут присутствовать на фестивале, будет организована прямая трансляция, – рассказал организатор фестиваля «Экстрим ЭКСПО» Иван Шмонин.

Напомним, первое подобное мероприятие прошло в Тюмени в День города в 2016 году. За это время в этом мероприятии приняли участие более 800 спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU