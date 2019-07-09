В Тюмени за это лето обустроят почти девять километров велодорожек

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-09T12:44:32+03:00

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В Тюмени обсудили реализацию дорожных программ. За этот строительный сезон подрядчикам предстоит немало сделать в областном центре.

Так, запланировано строительство и реконструкция 11,457 км дорог, из них на 6,087 км –полностью завершат в этом сезоне. Еще 7,76 км будут капитально отремонтированы. Также планируется обустроить 14,48 км тротуаров и 8,52 км велодорожек.

Как отметили участники совещания, которое провел глава города Руслан Кухарук, на всех объектах идет активная работа. Высокий процент исполнения по объектам: ул. Чернышевского – Полевая (на участке от ул. С. Халтурина до ул. Пролетарской), ул. Осипенко, ул. Дзержинского.

- На улице Одесской, на участке от улицы Республики до улицы 50 лет Октября ведется строительство пешеходного тротуара, монтаж сетей. Улица старая, и работать приходится в стесненных обстоятельствах, нужно правильно сделать водоотведение, при этом учитывать все особенности прилегающих территорий, - пояснили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В мэрии добавили, что большая часть запланированных в этом сезоне магистралей города будет обновлена к концу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU