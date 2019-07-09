Больше ста человек хотел прописать в своей однушке житель Тюмени

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-09T12:12:37+03:00

Тюменец хотел поживиться за счет мигрантов, но может оказаться в тюрьме. Фото - pixabay.com.

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Тюменец собирался прописать в своей квартире 105 мигрантов. Но теперь за это может оказать в тюрьме.

Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных гражданин.

– Мужчина с 20 апреля по 14 июня этого года предоставил в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии в свою однокомнатную квартиру 105 мигрантов из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там отметили, что по данному уголовному делу уже утвержден обвинительный акт, материалы дела направилены мировому судье для рассмотрения по существу.

Тюменцу грозит лишение свободы на срок до 3 лет, однако он может отделаться штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU