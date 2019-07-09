2019-07-09T11:44:38+03:00
Общество

Тюменцы приберутся во дворах ко Дню города

Город должен стать еще чище
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают взять грабли в руки.Тюменцам предлагают взять грабли в руки.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменские власти призывают горожан выйти на очередной субботник, который пройдет 20 июля. Жители областного центра наведут чистоту и порядок на улицах и во дворах ко Дню города.

– Помимо традиционных видов работ – сбора и вывоза мусора, побелки деревьев и бордюров – предлагаем позаботиться о малых архитектурных формах в своих же дворах. Часто скамейки, урны и ограждения требуют обновления покраски, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Власти областного центра приглашают тюменцев убрать территорию не только у своего дома, но и выйти на работы в городских парках и скверах.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в апреле этого года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами за неделю вывез около 1000 тонн отходов, образовавшихся в рамках субботников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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