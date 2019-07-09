Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-09T10:57:15+03:00

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Житель Тюменской области поругался с администратором гостиницы и ударил ее головой о стену. В полицию обратился охранник заведения.

В дежурную часть голышмановского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников вневедомственной охраны. Они заявили, что в одной из гостиниц округа неизвестный угрожает убийством администратору.

– Приехавший в отель 45-летний местный житель начал угрожать убийством сотруднице отеля. В ходе ссоры, которая возникла из-за неприязненных отношений, он схватил потерпевшую за шею и ударил головой об стену, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU