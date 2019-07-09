2019-07-09T10:57:15+03:00
Происшествия

Тюменец повздорил с сотрудницей отеля и ударил ее головой о стену

Женщина обратилась в полицию
Вадим Бегун
Поделиться:
Полиция усмирит напавшего на сотрудницу отеля тюменца.Полиция усмирит напавшего на сотрудницу отеля тюменца.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области поругался с администратором гостиницы и ударил ее головой о стену. В полицию обратился охранник заведения.

В дежурную часть голышмановского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников вневедомственной охраны. Они заявили, что в одной из гостиниц округа неизвестный угрожает убийством администратору.

– Приехавший в отель 45-летний местный житель начал угрожать убийством сотруднице отеля. В ходе ссоры, которая возникла из-за неприязненных отношений, он схватил потерпевшую за шею и ударил головой об стену, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тюменью молния полностью уничтожила двухэтажный дом
Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем
Тобольская полиция сняла мини-боевик, чтобы пополнить свои ряды
Стал известен подрядчик, который займется содержанием 77 улиц Тюмени
Нет времени стоять в очередях: тюменская семья накопила огромный долг за коммуналку
Четыре человека погибли в страшной аварии на тюменской трассе
В Тюмени продают четырехуровневый замок за 35 миллионов рублей
500 тюменцев стали участниками музыкально-литературного фестиваля «Ключ»
Тюменец из-под носа гостей украл у соседки телевизор
Тюменцы смогут вживую пообщаться с детскими писателями
Тюменец оплатил более полумиллиона рублей долга из-за боязни потерять машину
Погода на 9 июля в Тюмени: облачно будет целый день
В Тюменской области стартовал масштабный социальный проект «Содействие»
В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколения
В Тюменской области отремонтируют три крупных спортивных объекта
Подрядчик три года не мог подключить газопровод к объекту в Тюменской области
Тюменский студент похитил овцу, чтобы накормить своих друзей шашлыком
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени
Дефекты тепловых сетей Тюмени выявит робот
«Лето в Тобольском Кремле» в соцсетях посмотрели более 20 тысяч человек
Пропавшую в конце июня тюменку нашли: ее задушил сожитель ради машины