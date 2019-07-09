Тюменец проехал более трехсот километров в вагоне с углем

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-09T10:17:57+03:00

У молодого человека, видимо, не было денег на проезд

Изменить размер текста: A A

Житель Тюмени проехал в вагоне с углем более трехсот километров. Его заметила сотрудница станции.

Сотрудники Линейного отделения полиции на станции Войновка поймали мужчину, который решил добраться до нужной станции «зайцем».

– Местный житель был замечен на Войновке, куда прибыл состав. Увидев молодого человека, сотрудница станции сразу сообщила об этом сотрудникам транспортной полиции. Приехав на место, они выяснили, что нарушителем является 28-летний житель Ишима. Запрыгнув в поезд на станции Ишим, он проехал свыше 300 километров в открытом вагоне с углем, – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому Федеральному округу.

За самовольный проезд в грузовом поезде мужчину привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU