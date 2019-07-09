2019-07-09T10:37:42+03:00
Общество

Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона

Фирма производила те самые весы «Тюмень»
Вадим Бегун
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Весы "Тюмень" стояли чуть ли не в каждом магазине Советского Союза. Фото - gorod-t.info.Весы "Тюмень" стояли чуть ли не в каждом магазине Советского Союза. Фото - gorod-t.info.
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Управление федеральной налоговой службы по Тюменской области подало иск в Арбитражный суд. Оно требует признать известное предприятие региона банкротом.

Сумма исковых требований к ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» составляет почти 1,3 миллиона рублей, следует из картотеки Арбитражного суда области. Подан он был вчера, 8 июля.

СПРАВКА «КП»

Тюменский весовой завод был образован 15 октября 1941 года. 1969-1970 годы были достаточно значимыми в истории завода. Так, в течение года выпущено 121 020 весов ВНЦ-10, которые в свое время стали брендом города. Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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