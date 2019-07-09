Тюменские налоговики банкротят старейшее предприятие региона
Управление федеральной налоговой службы по Тюменской области подало иск в Арбитражный суд. Оно требует признать известное предприятие региона банкротом.
Сумма исковых требований к ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» составляет почти 1,3 миллиона рублей, следует из картотеки Арбитражного суда области. Подан он был вчера, 8 июля.
СПРАВКА «КП»
Тюменский весовой завод был образован 15 октября 1941 года. 1969-1970 годы были достаточно значимыми в истории завода. Так, в течение года выпущено 121 020 весов ВНЦ-10, которые в свое время стали брендом города. Сегодня на заводе трудятся порядка семидесяти человек. Основная часть площадей предприятия сдается в аренду для мебельного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU