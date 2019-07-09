Тобольская полиция сняла мини-боевик, чтобы пополнить свои ряды

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-09T10:17:27+03:00

Тобольска полиция оригинально подошла к поиску новых сотрудников. Фото - скриншот из видео в "ВКонтакте".

Ролик, снятый по мотивам американского блокбастера, собрал более 20 тысяч просмотров [ВИДЕО]

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Полицейские Тобольска сняли короткометражку, с помощью которой хотят пополнить свой штат. Видеоролик снят в жанре боевика, и пришелся по вкусу многим: стоит только посмотреть на количество просмотров.

Видео размещено на официальной страннице УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени во «ВКонтакте». Герои ролика – оперативник, следователь, инспектор, патрульный и участковый – должны спасти жителей, «когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу».

Стражи правопорядка в видеоролике приходят на помощь простому народу. Антигероями выступили Джокер с его подругой Харли Квинн. На данный момент ролик посмотрели порядка двадцати тысяч раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/719157" frameborder="0"></iframe> Тобольская полиция сняла агитационный ролик по мотивам блокбастера.

ИСТОЧНИК KP.RU