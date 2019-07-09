Тобольская полиция сняла мини-боевик, чтобы пополнить свои ряды
Полицейские Тобольска сняли короткометражку, с помощью которой хотят пополнить свой штат. Видеоролик снят в жанре боевика, и пришелся по вкусу многим: стоит только посмотреть на количество просмотров.
Видео размещено на официальной страннице УМВД России по Тюменской области и городу Тюмени во «ВКонтакте». Герои ролика – оперативник, следователь, инспектор, патрульный и участковый – должны спасти жителей, «когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу».
Стражи правопорядка в видеоролике приходят на помощь простому народу. Антигероями выступили Джокер с его подругой Харли Квинн. На данный момент ролик посмотрели порядка двадцати тысяч раз.
Тобольская полиция сняла агитационный ролик по мотивам блокбастера.
ИСТОЧНИК KP.RU