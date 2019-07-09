Нет времени стоять в очередях: тюменская семья накопила огромный долг за коммуналку

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-09T09:09:39+03:00

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Тюменская семья из трех человек накопила долг за коммунальные услуги в размере 178 тысяч рублей, объясняя сложившуюся ситуацию непомерной занятостью. Такая отговорка не помогла: приставы возбудили исполнительное производство.

– Хозяин квартиры, накопивший большой долг, отказался от своевременной оплаты. Были приняты дополнительные меры. Так, через работодателя удалось установить удержание с заработной платы в счет долга. Кроме того, ему придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере семи процентов от общей суммы, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там также отметили, что в этом году приставами зафиксирован рост неплательщиков по коммунальным платежам. Чаще всего это состоятельные граждане, которые объясняют свои накопившиеся долги тем, что они настолько заняты, что нет времени идти в ТРИЦ и стоять в очередях.

ИСТОЧНИК KP.RU