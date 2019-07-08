В Тюменской области стартовал масштабный социальный проект «Содействие»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-08T18:20:09+03:00

Он проходит на базе областного центра профилактики и реабилитации

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На базе областного центра профилактики и реабилитации состоялся фестиваль открытия основных мероприятий социального проекта «Содействие», помогающий найти правильную дорогу в жизни трудным подросткам. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, здесь были организованы несколько интерактивных площадок на свежем воздухе. Они научили участников фестиваля разбираться в правовых вопросах и помогли им понять особенности поведения подростков.

По словам заместителя директора областного центра профилактики и реабилитации Елены Бесединой, за три месяца подготовки родилось много новых идей по совершенствованию мероприятий для детей.

– Фестиваль показывает, что команда специалистов Тюменской области готова внедрять новые социальные технологии и стремиться к самосовершенствованию и помощи нашим детям, - отметила она.

Кроме интерактивных площадок, центр организовал мастер-классы в виде лабораторий психоэмоциональной разгрузки и развития личности, спорта и оздоровления. К примеру, в рамках работы лаборатории спорта и оздоровления с ребятами проводятся спортивные мероприятия различной направленности, занятия по общей физической подготовке, турниры, спортивные мастер-классы и встречи со спортсменами. Точно так же будет осуществляться работа каждой лаборатории.

Как отметил отмечает уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов, Областной центр реабилитации продолжает традиции и работает на опережение.

– Я очень рад быть причастным к открытию новой интересной страницы в работе центра и региона. Мечтаю увидеть результаты проекта «Содействие» и уже сегодня готов подключиться к работе по достижению этой цели, - подчеркнул он.

Отметим, что проект «Содействие» реализуется на грантовые средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU