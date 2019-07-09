2019-07-09T07:39:09+03:00
Звезды

500 тюменцев стали участниками музыкально-литературного фестиваля «Ключ»

Молодым людям провели лекции по урбанистике
Вадим Бегун
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Тюменцы побывали на лекциях по урбанистике. Фото - организаторы фестиваля "Ключ".Тюменцы побывали на лекциях по урбанистике. Фото - организаторы фестиваля "Ключ".
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В Тюмени состоялся фестиваль «Ключ», в котором приняли участие деятели искусств из разных регионов России и Белоруссии. Порядка девяти часов пятьсот молодых людей слушали лекторов.

В этом году на фестиваль, который проходит уже четыре года подряд, впервые была организована выставка работ тюменских художников и скульпторов под названием «Лесная галерея». Участники разместили свои работы на нитях, протянутых между деревьев, расставили скульптуры на узкой тропе в глубине леса. Так, горожане могли увидеть дверь с большим глазком и надписью «Не за что», портреты людей, фотопроекты и другие экспозиции.

Напомним, в 2019 году организаторы фестиваля стали победителями в конкурсе проектов «Моя идея» и получили средства на реализацию в сумме 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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