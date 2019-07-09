Тюменец из-под носа гостей украл у соседки телевизор

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-09T07:02:47+03:00

Тюменцу очень хотелось посмотреть телевизор и он украл его у соседки. Фото - pixabay.com.

В этот день сына потерпевшей провожали в армию

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Жителю Тюменской области удалось незаметно вынести из соседского дома телевизор. Как ему это удалось – неизвестно, ведь в этот день там собралось множество гостей.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ялуторовский» обратилась местная жительница с заявлением о краже телевизора. Женщина пояснила, что его похитили в тот вечер, когда ее сына десятки гостей провожали в армию.

– Подозреваемый уже установлен и задержан. Как оказалось, 33-летний мужчина проживает по соседству с потерпевшей. Зная, что в тот вечер в доме соседей застолье, он отправился к ним в гости. Выбрав удачный момент, мужчина, прихватив с собой телевизор, направился домой. Похищенное имущество он спрятал у себя в гараже, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что на следующее утро тюменец вновь пришел к соседям, но проснувшийся хозяин дома его прогнал. Полицейским он сказал, что телевизор намеревался использовать для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU