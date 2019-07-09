Тюменец оплатил более полумиллиона рублей долга из-за боязни потерять машину
Житель Тюмени в короткое время оплатил долг по кредиту в 560 тысяч рублей. Приставы нагрянули в его дом, чтобы арестовать машину.
– Мужчина брал на кредит покупку автомобиля «Киа Риа». Однако оплату оставшихся 560 тысяч рублей не производил уже долгое время, судебное решение не исполнял, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Приставы арестовали машину должника, и поместили ее на спецстоянку. Мужчина, видимо, очень дорожил купленным автомобилем, так как за короткое время оплатил всю сумму долга.
Общий период реализации изъятого имущества составляет два месяца, напоминает пресс-служба УФССП. Если в течении первого месяца имущество не реализовалось, его стоимость снижается на 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU