2019-07-09T05:39:55+03:00
Общество

Тюменец оплатил более полумиллиона рублей долга из-за боязни потерять машину

Видимо, мужчина очень дорожил автомобилем
Вадим Бегун
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Тюменец мог лишиться автомобиля из-за большого долга. Фото - пресс-служба УФССП.Тюменец мог лишиться автомобиля из-за большого долга. Фото - пресс-служба УФССП.
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Житель Тюмени в короткое время оплатил долг по кредиту в 560 тысяч рублей. Приставы нагрянули в его дом, чтобы арестовать машину.

– Мужчина брал на кредит покупку автомобиля «Киа Риа». Однако оплату оставшихся 560 тысяч рублей не производил уже долгое время, судебное решение не исполнял, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Приставы арестовали машину должника, и поместили ее на спецстоянку. Мужчина, видимо, очень дорожил купленным автомобилем, так как за короткое время оплатил всю сумму долга.

Общий период реализации изъятого имущества составляет два месяца, напоминает пресс-служба УФССП. Если в течении первого месяца имущество не реализовалось, его стоимость снижается на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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