2019-07-09T04:59:58+03:00
Общество

Погода на 9 июля в Тюмени: облачно будет целый день

Солнце спрячется за тучами
Вадим Бегун
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Солнца тюменцы сегодня не увидят.Солнца тюменцы сегодня не увидят.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 9 июля, солнце в Тюмени будет редко показываться из-за облаков. Но осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит + 12 градусов, днем потеплеет до 21 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +22. Вечером столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.

9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Кроме того, в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. В народе святого называют Земляничником, потому что к этому времени поспевает земляника. У наших предков существовало поверье: кто хочет занять денег, тот должен положить травы земляники в карман и смело идти – отказа не будет. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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