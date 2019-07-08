В Тюменской области отремонтируют три крупных спортивных объекта

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-08T16:11:00+03:00

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Центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске реконструируют. Новую жизнь вдохнут и в спорткомплексы других городов.

В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета капитально отремонтируют футбольные поля городского спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» и стадиона «Центральный», сообщает пресс-служба Правительства Тюменской области.

Кроме того, будет реконструирован центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске. На сегодняшний день уже готова проектная документация, также получено положительное заключение государственной экспертизы.

– Здание ждет перепланировка помещений, капитальный ремонт кровли, лестниц, систем водо- и электроснабжения, вентиляции, отопления и водоотведения, замена дверей, окон и витражей, усиление конструктивных элементов бассейнов, – рассказали в пресс-службе, добавив, стороной не обойдут и благоустройство прилегающей территории.

Средства на ремонт и реконструкцию спортивных сооружений направят из областного бюджета в муниципалитеты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU