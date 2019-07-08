2019-07-08T16:11:00+03:00
Общество

В Тюменской области отремонтируют три крупных спортивных объекта

Средства выделят из бюджета региона
Вадим Бегун
Поделиться:
Спортивные объекты продолжают реконструировать в Тюменской области. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.Спортивные объекты продолжают реконструировать в Тюменской области. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.
Изменить размер текста:

Центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске реконструируют. Новую жизнь вдохнут и в спорткомплексы других городов.

В Ишиме благодаря субсидиям из бюджета капитально отремонтируют футбольные поля городского спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» и стадиона «Центральный», сообщает пресс-служба Правительства Тюменской области.

Кроме того, будет реконструирован центр по проведению спортивных мероприятий в Тобольске. На сегодняшний день уже готова проектная документация, также получено положительное заключение государственной экспертизы.

– Здание ждет перепланировка помещений, капитальный ремонт кровли, лестниц, систем водо- и электроснабжения, вентиляции, отопления и водоотведения, замена дверей, окон и витражей, усиление конструктивных элементов бассейнов, – рассказали в пресс-службе, добавив, стороной не обойдут и благоустройство прилегающей территории.

Средства на ремонт и реконструкцию спортивных сооружений направят из областного бюджета в муниципалитеты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколения
В Тюменской области подрядчик три года не мог подключить газопровод к объекту
Тюменский студент похитил овцу, чтобы накормить своих друзей шашлыком
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени
Дефекты тепловых сетей Тюмени выявит робот
«Лето в Тобольском Кремле» в соцсетях посмотрели более 20 тысяч человек
Пропавшую в конце июня тюменку нашли: ее задушил сожитель ради машины
Тюменцы могут улучшить процедуру проведения ЕГЭ
Тюменец похитил у экс-возлюбленной банковскую карту, чтобы купить спиртное
В Тюмени осудят мужчину, намеренно заразившего сожительницу опасной инфекцией
Новые физкультурные зоны открылись в Тобольске
В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги
В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых
В Тюменском кардиоцентре будут проводить генетические исследования
Врачи спасли тюменку, у которой во сне остановилось сердце
Более тридцати пожаров произошло на минувшей неделе в Тюменской области
Мужчина разбился насмерть, выпав из окна дома в центре Тюмени
В Тюмени появится новый сквер имени Героя Советского Союза
В Тюмени отмечают День семьи, любви и верности
В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
Тюменская область готовится к проведению переписи населения
Полицейские нашли в машине тюменца наркотики, купленные в интернете
Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе
Светофоры отключат сегодня в Тюмени
Погода на 8 июля в Тюмени: дождь будет лить полдня
Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом
Тюменцы могут поддержать любимый город во всероссийском конкурсе