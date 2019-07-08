2019-07-08T15:46:18+03:00
Общество

В Тюменской области подрядчик три года не мог подключить газопровод к объекту

В дело вмешалась прокуратура
Вадим Бегун
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Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства прокуратуры. Фото - pixabay.com.Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства прокуратуры. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области прокуратура помогает организации подключить объект к газопроводу. Дело в том, что подрядчик затянул с действиями на долгих три года.

На прием к исполняющему обязанности прокурора Тюменской области Руфату Биктимерову пришел руководитель одной из тюменских организаций. Он пожаловался на бездействие должностных лиц Южного треста АО «Газпром газораспределение Север».

– Оказалось, что еще в 2016 году ими были получены технические условия на подключение объекта к сетям газораспределения. Однако до настоящего времени работы по прокладке и подключению подводящего газопровода к многофункциональному центру по продаже запасных частей в Ялуторовском районе так и не выполнены, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Там дополнили, что только после вмешательства ведомства с организацией был заключен договор о подключении объекта капитального строительства к сети. В адрес регионального директора филиала ООО «Газпром газораспределение Север» по Тюменской области внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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