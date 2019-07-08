Тюменский студент похитил овцу, чтобы накормить своих друзей шашлыком

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-08T15:46:00+03:00

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Студент из Тюменской области похитил у сельчан овцу. На преступление он пошел, чтобы его друзья не остались голодными.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Тобольский» поступило сообщение о краже животного от жительницы Вагайского района. Женщина рассказала, что они с мужем держат четырех овец, одна из них внезапно пропала. Попытки найти ее самостоятельно оказались безрезультатными.

– Удалось установить, что к краже причастен 19-летний ранее судимый студент многопрофильного техникума. Подозреваемый знал, что загон с овцами стоит отдельно от дома хозяев и намеренно похитил домашнее животное. Парень разделал овцу на мясо, из которого хотел позднее приготовить ужин для друзей. Но, как пояснил позднее задержанный, вкусный ужин не состоялся – из-за нарушений хранения, мясо испортилось, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские сообщили, что свою вину молодой человек признал полностью признал молодой человек признал полностью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU