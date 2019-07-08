2019-07-08T15:46:00+03:00
Происшествия

Тюменский студент похитил овцу, чтобы накормить своих друзей шашлыком

Ужин не удался – мясо испортилось
Вадим Бегун
Поделиться:
Молодое мясо быстро испортилось. Фото - pixabay.com.Молодое мясо быстро испортилось. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Студент из Тюменской области похитил у сельчан овцу. На преступление он пошел, чтобы его друзья не остались голодными.

В дежурную часть межмуниципального отдела «Тобольский» поступило сообщение о краже животного от жительницы Вагайского района. Женщина рассказала, что они с мужем держат четырех овец, одна из них внезапно пропала. Попытки найти ее самостоятельно оказались безрезультатными.

– Удалось установить, что к краже причастен 19-летний ранее судимый студент многопрофильного техникума. Подозреваемый знал, что загон с овцами стоит отдельно от дома хозяев и намеренно похитил домашнее животное. Парень разделал овцу на мясо, из которого хотел позднее приготовить ужин для друзей. Но, как пояснил позднее задержанный, вкусный ужин не состоялся – из-за нарушений хранения, мясо испортилось, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские сообщили, что свою вину молодой человек признал полностью признал молодой человек признал полностью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области модернизирован интернет-портал для старшего поколения
В Тюменской области отремонтируют три крупных спортивных объекта
В Тюменской области подрядчик три года не мог подключить газопровод к объекту
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени
Дефекты тепловых сетей Тюмени выявит робот
«Лето в Тобольском Кремле» в соцсетях посмотрели более 20 тысяч человек
Пропавшую в конце июня тюменку нашли: ее задушил сожитель ради машины
Тюменцы могут улучшить процедуру проведения ЕГЭ
Тюменец похитил у экс-возлюбленной банковскую карту, чтобы купить спиртное
В Тюмени осудят мужчину, намеренно заразившего сожительницу опасной инфекцией
Новые физкультурные зоны открылись в Тобольске
В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги
В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых
В Тюменском кардиоцентре будут проводить генетические исследования
Врачи спасли тюменку, у которой во сне остановилось сердце
Более тридцати пожаров произошло на минувшей неделе в Тюменской области
Мужчина разбился насмерть, выпав из окна дома в центре Тюмени
В Тюмени появится новый сквер имени Героя Советского Союза
В Тюмени отмечают День семьи, любви и верности
В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
Тюменская область готовится к проведению переписи населения
Полицейские нашли в машине тюменца наркотики, купленные в интернете
Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе
Светофоры отключат сегодня в Тюмени
Погода на 8 июля в Тюмени: дождь будет лить полдня
Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом
Тюменцы могут поддержать любимый город во всероссийском конкурсе