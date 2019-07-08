Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени
В районе жилого комплекса «Звездный городок» в Тюмени появилась новая улица. Названа она в честь южной столицы Казахстана – Алматинская.
Отметим, что решение о присвоении названия безымянной улице было принято на заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети в границах города. Тогда члены комиссии почти единогласно поддержали главу Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева, который выступил с таким предложением.
Кроме того, в Центральном административном округе появилась улица Маргариты Угрюмовой, названная в честь почетного гражданина города Тюмени.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в городе появилась новая улица, названная в честь людей, круглосуточно стоящих на охране безопасности жизнедеятельности земляков.
ИСТОЧНИК KP.RU