Новая улица, названная в честь казахстанского города, появилась в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-08T14:38:12+03:00

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В районе жилого комплекса «Звездный городок» в Тюмени появилась новая улица. Названа она в честь южной столицы Казахстана – Алматинская.

Отметим, что решение о присвоении названия безымянной улице было принято на заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети в границах города. Тогда члены комиссии почти единогласно поддержали главу Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева, который выступил с таким предложением.

Кроме того, в Центральном административном округе появилась улица Маргариты Угрюмовой, названная в честь почетного гражданина города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в городе появилась новая улица, названная в честь людей, круглосуточно стоящих на охране безопасности жизнедеятельности земляков.

ИСТОЧНИК KP.RU