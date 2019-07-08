Дефекты тепловых сетей Тюмени выявит робот

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-08T14:16:52+03:00

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Теперь дефекты тепловых сетей Тюмени будет выявлять робот. Его уже протестировали – «умная» технология повысит надежность городской системы теплоснабжения.

– Метод внутритрубной диагностики с использованием робототехнических комплексов был протестирован летом прошлого года на тепловой сети по ул. Таврической. Проверив 230 метров магистрали, робот обнаружил 129 дефектов, – рассказали в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Там пояснили, что для проверки результата трассу разобрали и направили на изучение. Позже было установлено, что состояние трубопровода почти на 97 процентов соответствует отчету комплекса.

Не так давно участок теплотрассы в районе улицы Эрвье, 26 в результате обследования роботом был выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. А тепловым сетям в районах улиц 25-ого Октября и Пермякова еще предстоит пройти диагностику таким способом.

ИСТОЧНИК KP.RU