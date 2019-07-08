«Лето в Тобольском Кремле» в соцсетях посмотрели более 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-08T13:49:21+03:00

На самом фестивале побывали порядка трех тысяч

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Прямую трансляцию в социальных сетях фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» посмотрели около 21 тысячи человек. Мероприятие показали в интернете в хорошем качестве.

– Во "Вконтакте" трансляцию посмотрели более 18 тысяч человек, в одноклассниках из аккаунта Сергей Мехнин Live – более трех тысяч, – рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального отделения.

Там добавили, что в этом году впервые онлайн трансляция фестиваля прошла в формате Full HD. На 21-ой кнопке телевизора все желающие из разных уголков России смогли увидеть прямое вещание с фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».

Для проведения трансляции провайдер организовал оптический канал связи с высокой пропускной способностью. Интернет-каналы соединили передвижные телевизионные станции, расположенные на Красной площади в Тобольске с аппаратно-студийным комплексом ГТРК «Регион-Тюмень».

Мероприятие состоялось в минувшие выходные. Тюменцев, которые приехали послушать ведущих солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, не испугал даже сильный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU