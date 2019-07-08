2019-07-08T13:09:30+03:00
Общество

Тюменцы могут улучшить процедуру проведения ЕГЭ

Все поступившие предложения будут рассмотрены
Вадим Бегун
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Тюменцы выскажут мнения о проведения ЕГЭ. Фото предоставлено пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области.Тюменцы выскажут мнения о проведения ЕГЭ. Фото предоставлено пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области.
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Тюменские педагоги, родители учащихся и сами студенты могут поделиться идеями по совершенствованию единого государственного экзамена. Сотрудники федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ждут письма с предложениями до 1 августа.

– За последние годы удалось многое сделать, чтобы процедура ЕГЭ стала четкой, прозрачной и максимально продуманной. В этом нам очень помогли не только мнения экспертов, но и неравнодушных граждан, – приводят слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова в департаменте образования и науки Тюменской области.

В ведомстве добавили, что все поступившие предложения будут рассмотрены и проанализированы специалистами ведомства. Самые интересные из них вынесут на обсуждение экспертов. А направить мнения следует на электронную почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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