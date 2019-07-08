В Тюмени осудят мужчину, намеренно заразившего сожительницу опасной инфекцией

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-08T12:21:08+03:00

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В Тюмени передано в суд дело о заражении ВИЧ женщины. Мужчина подхватил опасную болезнь в тюрьме. Его новая возлюбленная ничего об этом не знала.

– У 23-летнего молодого человека в 2016 году в колонии выявили ВИЧ-инфекцию. Там же его предупредили об уголовной ответственности, если тот попытается кого-то заразить опасной болезнью. Однако в январе 2019 года он через социальные сети познакомился с девушкой и стал с ней проживать. В феврале тюменец убил мужчину, приревновав к сожительнице, и был задержан. Тогда потерпевшая и узнала страшную правду. При обследовании у нее была выявлена опасная инфекция, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что материалы дела направлены Центральный районный суд Тюмени. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. За убийство он осужден на восемь лет, и сейчас уже отбывает наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU