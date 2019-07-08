Новые физкультурные зоны открылись в Тобольске

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-08T11:59:08+03:00

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Жители Тобольска могут бесплатно сыграть в теннис, дартс и шахматы на трех физкультурных зонах. Они открыты по инициативе главы города Максима Афанасьева.

Ранее было проведено рейтинговое голосование среди тоболяков о местах расположения таких зон. Площадка у торгового центра «Жемчужина Сибири» набрала большее количество голосов – 26,1%. Также зону откроют на территории ЗАГСа, а площадка в Абрамовском экопарке появится по специальному решению комитета по физической культуре и спорту.

– В рамках открытия там прошли турниры по настольному теннису, шахматам и дартсу для взрослых. Дети приняли участие в играх и аттракционах, также прошли фитнес-разминки, – рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.

Там отметили, что площадки будут работать все лето по понедельникам, средам и пятницам с 17.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU