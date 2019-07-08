В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-08T11:37:04+03:00

Мужчина хотел отдать долг, но теперь может попасть в тюрьму. Фото: Ольга Крыльцова

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Сотрудник тюменской управляющей компании украл велосипеды у жителей дома, который обслуживал. У мужчины скопились долги, которые надо было отдавать.

Жильцы многоэтажки позвонили в полицию, заявив, что прямо из подвала дома были похищены их велосипеды. Сотрудники правопорядка по горячим следам задержали 46-летнего жителя Тюмени.

– Мужчина работал в одной из управляющих компаний. Он задолжал своему приятелю деньги за покупку лодки. Чтобы вернуть долг, пошел на преступление. Ему была известна цифровая комбинация навесного замка, поэтому он беспрепятственно зашел в помещение. Похищенный транспорт погрузил в авто и увез другу, отдав за долги, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что похищенные велосипеды изъяты. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU