В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги
Сотрудник тюменской управляющей компании украл велосипеды у жителей дома, который обслуживал. У мужчины скопились долги, которые надо было отдавать.
Жильцы многоэтажки позвонили в полицию, заявив, что прямо из подвала дома были похищены их велосипеды. Сотрудники правопорядка по горячим следам задержали 46-летнего жителя Тюмени.
– Мужчина работал в одной из управляющих компаний. Он задолжал своему приятелю деньги за покупку лодки. Чтобы вернуть долг, пошел на преступление. Ему была известна цифровая комбинация навесного замка, поэтому он беспрепятственно зашел в помещение. Похищенный транспорт погрузил в авто и увез другу, отдав за долги, – рассказала пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.
Она добавила, что похищенные велосипеды изъяты. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU