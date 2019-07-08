2019-07-08T11:08:17+03:00
Звезды

В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых

Каждому зрителю вручат специальный маршрут по Тюмени
Вадим Бегун
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О деревянной резьбе детям расскажет сам Святослав Шитов. Фото - пресс-служба театрального центра «Космос».О деревянной резьбе детям расскажет сам Святослав Шитов. Фото - пресс-служба театрального центра «Космос».
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В ближайшую субботу пройдет благотворительный спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень». Все собранные средства пойдут на восстановление мастерской известных в городе реставраторов Шитовых.

Вход на мероприятие, которое состоится в театральном центре «Космос», свободный. Однако каждый зритель может оставить сумму, которую посчитает подходящей. После просмотра постановки всем вручат специальный маршрут по Тюмени. По нему можно прогуляться всей семьей, отметили в пресс-службе театрального центра «Космос».

Кроме того, сразу после постановки состоится творческая встреча с художником-реставратором Святославом Шитовым. Мужчина расскажет об особенностях деревянной резьбы Тюмени и Сибири.

Напомним, благотворительный показ спектакля пройдет в рамках летней кампании «Искусство вкусно» театрального центра «Космос». В нее также войдут открытые лекции, читки, мастер-классы и концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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