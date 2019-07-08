В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых
В ближайшую субботу пройдет благотворительный спектакль «Калейдоскоп историй про Тюмень». Все собранные средства пойдут на восстановление мастерской известных в городе реставраторов Шитовых.
Вход на мероприятие, которое состоится в театральном центре «Космос», свободный. Однако каждый зритель может оставить сумму, которую посчитает подходящей. После просмотра постановки всем вручат специальный маршрут по Тюмени. По нему можно прогуляться всей семьей, отметили в пресс-службе театрального центра «Космос».
Кроме того, сразу после постановки состоится творческая встреча с художником-реставратором Святославом Шитовым. Мужчина расскажет об особенностях деревянной резьбы Тюмени и Сибири.
Напомним, благотворительный показ спектакля пройдет в рамках летней кампании «Искусство вкусно» театрального центра «Космос». В нее также войдут открытые лекции, читки, мастер-классы и концерты.
ИСТОЧНИК KP.RU