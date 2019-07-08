Врачи спасли тюменку, у которой во сне остановилось сердце

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-08T10:27:17+03:00

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Врачи скорой помощи Владимир Удалов и фельдшер Андрей Степаненко успешно реанимировали тюменку. Дело в том, что у женщины во сне остановилось сердце.

– На станцию поступил экстренный вызов из дачного общества, медики приехали спустя 14 минут. Родственники сообщили, что у пострадавшей во сне начались судороги, она потеряла сознание и захрипела. Пульс не прощупывался, но родственники не растерялись: пока вызывали скорую, приступили к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию, – рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

Там добавили, что врачи проводили комплекс реанимационных мероприятий более 15 минут. В больницу ее отвезли только после того, когда стало ясно, что для пациентки это будет безопасно.

Тюменка пробыла в стационаре 20 дней. На днях ее выписали. Родственники пациентки выразили благодарность 201 бригаде скорой помощи. Они отметили, что медики боролись за жизнь их родного человека до последнего.

ИСТОЧНИК KP.RU