2019-07-08T10:05:33+03:00
Общество

Более тридцати пожаров произошло на минувшей неделе в Тюменской области

Один человек травмирован
Вадим Бегун
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На минувшей неделе было в два раза меньше пожаров, чем на позапрошлой. Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.На минувшей неделе было в два раза меньше пожаров, чем на позапрошлой. Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области на прошлой неделе спасатели потушили 32 пожара. Один человек в них был травмирован, жертв нет.

Из 32 пожаров 20 были в жилье. За неделю к ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались также 32 раза. Ими оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

– Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Рекомендуем оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Напомним, на позапрошлой неделе в регионе произошло 69 пожаров, в них также был травмирован один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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