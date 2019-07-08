2019-07-08T09:40:34+03:00
Общество

Мужчина разбился насмерть, выпав из окна дома в центре Тюмени

Трагедия разыгралась около семи часов вечера
Вадим Бегун
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Тюменец выпал из окна дома, который тюменцы называют "муравейником". Фото - "ЧС Тюмень".Тюменец выпал из окна дома, который тюменцы называют "муравейником". Фото - "ЧС Тюмень".
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Накануне, 7 июля, мужчина выпал из окна дома, находящего по адресу: улица Республики, 92 в Тюмени. Медики констатировали смерть жителя многоквартирника.

По сообщениям очевидцев, тюменец упал с двенадцатого этажа. На место происшествия незамедлительно выехала скорая, но медики лишь констатировали гибель человека.

– В 18.54 в дежурную часть отдела полиции №4 поступила информация о том, что с общего балкона, расположенного на 12 этаже по улице Республики, выпал 42-летний тюменец. В незамедлительном порядке на место выехали стражи правопорядка. По предварительной версии, падение не несет криминальный характер, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюмени Мария Новопашина.

Она также добавила, что в настоящее время по факту падения мужчины проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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