2019-07-08T09:12:59+03:00
Общество

В Тюмени появится новый сквер имени Героя Советского Союза

Он станет одной из городских площадок проведения патриотических мероприятий
Вадим Бегун
Поделиться:
Новый сквер в Тюмени будет носит имя военного инженера Дмитрия Карбышева.Новый сквер в Тюмени будет носит имя военного инженера Дмитрия Карбышева.
Изменить размер текста:

В канун Дня города в Тюмени откроют еще одно памятное место. Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» выступила с инициативой создания сквера имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.

Стало известно, что архитектурная композиция будет включать памятник прославленному военному инженеру, стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ, зону отдыха.

– Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга, обеспечить сохранение преемственности поколений, приумножение воинских традиций. Здесь можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников, – отмечают в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также сообщили, что сквер создается в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети и прилегающей к ней территории улиц Ямской, Полевой и Флотской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут улучшить процедуру проведения ЕГЭ
Тюменец похитил у экс-возлюбленной банковскую карту, чтобы купить спиртное
В Тюмени осудят мужчину, намеренно заразившего сожительницу опасной инфекцией
Новые физкультурные зоны открылись в Тобольске
В Тюмени сотрудник управляющей компании велосипедами жильцов рассчитался за долги
В Тюмени на детском спектакле соберут средства на восстановление мастерской Шитовых
В Тюменском кардиоцентре будут проводить генетические исследования
Врачи спасли тюменку, у которой во сне остановилось сердце
Более тридцати пожаров произошло на минувшей неделе в Тюменской области
Мужчина разбился насмерть, выпав из окна дома в центре Тюмени
В Тюмени отмечают День семьи, любви и верности
В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена
Тюменская область готовится к проведению переписи населения
Полицейские нашли в машине тюменца наркотики, купленные в интернете
Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе
Светофоры отключат сегодня в Тюмени
Погода на 8 июля в Тюмени: дождь будет лить полдня
Погибшему оторвало ногу: в Каскаре ДТП со смертельным исходом
Тюменцы могут поддержать любимый город во всероссийском конкурсе