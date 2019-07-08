В Тюмени появится новый сквер имени Героя Советского Союза

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-08T09:12:59+03:00

Новый сквер в Тюмени будет носит имя военного инженера Дмитрия Карбышева.

Он станет одной из городских площадок проведения патриотических мероприятий

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В канун Дня города в Тюмени откроют еще одно памятное место. Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» выступила с инициативой создания сквера имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.

Стало известно, что архитектурная композиция будет включать памятник прославленному военному инженеру, стену памяти, аллею «Инженерные войска России», два входных пилона, аллею Выпускников ТВВИКУ, зону отдыха.

– Это место призвано увековечить память выпускников Тюменского военно-инженерного училища, погибших при исполнении воинского долга, обеспечить сохранение преемственности поколений, приумножение воинских традиций. Здесь можно будет проводить торжественные патриотические мероприятия с участием ветеранов, курсантов и школьников, – отмечают в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там также сообщили, что сквер создается в рамках капитального ремонта и благоустройства улично-дорожной сети и прилегающей к ней территории улиц Ямской, Полевой и Флотской.

ИСТОЧНИК KP.RU