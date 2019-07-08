В Тюмени отмечают День семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-08T08:48:37+03:00

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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник пройдет уже в двенадцатый раз. Он был учрежден в 2008 году Советом Федерации по предложению Светланы Медведевой, супруги председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

– Рада, что у нас появился еще один семейный праздник, ведь именно в здоровой, полноценной и любящей семье воспитываются счастливые дети, наше будущее, – рассказывает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – А каждый семейный праздник, будь то День семьи или областной форум «Семья», или семейная игротека «Конструктория», мы стараемся сделать не только интересным и увлекательным, но и максимально полезными, чтобы все члены семьи лучше узнавали и понимали друг друга.

Некоторые верят, что заключение брака именно в этот день приносит долгую и счастливую семейную жизнь. Обвенчаться в День памяти святых Петра и Февронии нельзя – он приходится на Петров пост, во время которого церковное таинство не проводится. Но все же надо отметить, что именно День семьи многие молодожены выбирают днем регистрации своего брака.

ИСТОЧНИК KP.RU