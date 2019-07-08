2019-07-08T08:24:42+03:00
Общество

В пришкольных лагерях Тюменской области стартовала вторая смена

Детей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа
Вадим Бегун
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Дети кормят маленьких пони. Фото - управление образования Тюменского района.Дети кормят маленьких пони. Фото - управление образования Тюменского района.
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В Тюменской области началась вторая смена лагерей. Детей ждут различные конкурсы, концерты и игры.

Так, Успенская школа в день открытия лагеря устроила для детей концерт под названием «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ребятам рассказали о правилах безопасности, учебную эвакуацию, также провели минутку здоровья «Гигиена зубов».

– В Богандинской школе №2 запустили акцию «Танцы – это жизнь». На протяжении всей смены дети разучат танцы разных направлений и в конце смены устроят массовый флешмоб, – рассказали в управлении образования Тюменского района.

Там также сообщили, что в Московской школе для детей подготовили насыщенную программу с играми, викторинами, походами в театр, кино, цирк, спортивными соревнованиями и творческими мастерскими. Так, в первый день ребятам провели инструктаж по правилам пожарной безопасности, а затем они поучаствовали в конкурсе рисунков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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