Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе
На участке федеральной автодороги Тюмень-Омск, на границе Заводоуковского и Омутинского районов открыли трассовый пункт дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали посетителям о причинах аварий.
В передвижном пункте-автобусе водители местного и транзитного транспорта получают консультации и разъяснения по вопросам, связанным с изменениями в дорожном законодательстве, правильной перевозкой детей и другим.
– Автоинспекторы обратили внимание водителей на основные причины дорожно-транспортных происшествий, приводя примеры аварий, в которых погибли или ранены люди. Мы призываем тюменцев, двигающихся по федеральной автодороге, останавливаться в пути для отдыха, не превышать скорость, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
Там добавили, что сами водители на специальных бланках написали пожелания дорожной безопасности для участников дорожного движения, а инспекторы в свою очередь разместили их на автозаправочных станциях и в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU