Пункт дорожной безопасности открыт на тюменской федеральной трассе

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-08T06:20:05+03:00

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На участке федеральной автодороги Тюмень-Омск, на границе Заводоуковского и Омутинского районов открыли трассовый пункт дорожной безопасности. Автоинспекторы рассказали посетителям о причинах аварий.

В передвижном пункте-автобусе водители местного и транзитного транспорта получают консультации и разъяснения по вопросам, связанным с изменениями в дорожном законодательстве, правильной перевозкой детей и другим.

– Автоинспекторы обратили внимание водителей на основные причины дорожно-транспортных происшествий, приводя примеры аварий, в которых погибли или ранены люди. Мы призываем тюменцев, двигающихся по федеральной автодороге, останавливаться в пути для отдыха, не превышать скорость, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Там добавили, что сами водители на специальных бланках написали пожелания дорожной безопасности для участников дорожного движения, а инспекторы в свою очередь разместили их на автозаправочных станциях и в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU