2019-07-08T05:40:10+03:00
Общество

Светофоры отключат сегодня в Тюмени

Производятся работы на сетях
Вадим Бегун
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С раннего утра перестанут работать несколько светофоров. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.С раннего утра перестанут работать несколько светофоров. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Сегодня, 8 июля, в Тюмени отключат несколько светофоров. Делается это в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Так, с 8.00 до 11.00 будут отключены светофоры в районе дома № 92 по ул. 30 лет Победы, у сквера Восточный по ул. 30 лет Победы, на пересечении ул. 30 лет Победы и Ткацкого проезда, а также на пересечении ул. Олимпийской и Ткацкого проезда.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении ул. Зои Космодемьянской и ул. Ленинградской. С 11.00 до 13.00 – на пересечении ул. Ямской и ул. Льва Толстого и на пересечении ул. Ямской и ул. Полевой, а с 13.00 до 17.00 – на пересечении ул. Авторемонтной и ул. Механизаторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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